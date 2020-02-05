Нижегородские баскетболисты обыграли рижский ВЭФ

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:34:21+03:00

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Вчера баскетбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл на выезде рижский ВЭФ. Встреча в Риге стала заключительной в групповой стадии лиги Чемпионов.

Четыре команды, которые вышли в плей-офф турнира, определились в группе «С» еще в прошлом туре, и от заключительного тура зависело только распределение мест между этими четырьмя клубами. Неожиданностей, впрочем, не произошло – «Нижний Новгород» ожидаемо обыграл ВЭФ, а «Нимбурк» - «Перистери».

Но игра с ВЭФом получилась действительно интересной – рижане, потерявшие все шансы даже побороться за выход в плей-офф, решили громко хлопнуть дверью и показали едва ли не лучшую свою игру. Первая половина встречи закончилась со счетом 42:40, а в начале третьей четверти игроки ВЭФа увеличили свое преимущество до сенсационных 14 очков. Нижегородцы «героически преодолевали» и к концу третьей четверти сократили отрыв до восьми очков — 64:56.

И только в четвертой четверти, благодаря точным трехочковым броскам, «Нижний Новгород» вышел вперед и больше преимущества не упускал. Итоговый счет – 74:81.

В ближайшие дни состоится жеребьевка плей-офф, после которой «Нижний Новгород» узнает соперника по 1/8 финала.

ИСТОЧНИК KP.RU