5 Февр. 2020 2020-02-05T10:44:30+03:00

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Нижегородская область увеличила экспорт в Германию на 58%. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По словам главы региона, товарооборот Нижегородской области с Германией по итогам 11 месяцев 2019 года увеличился на 14,3% и превысил 678 млн долларов.

«Нижегородская область наращивает поставки в Германию, которая занимает 2 место по объему товарооборота среди 138 стран – внешнеторговых партнеров Нижегородской области. За этот период экспорт нижегородской продукции возрос более чем на 58% и составил 176 млн долларов, при этом импорт увеличился на 4% и составил 502 млн долларов», - отметил Глеб Никитин.

По информации департамента внешних связей правительства Нижегородской области, за 11 месяцев прошедшего года на 63% возрос несырьевой неэнергетический экспорт в Германию, в частности в 20 раз возросли поставки труб большого диаметра.

Также в 4,2 раза увеличились поставки изделий из черных металлов, в 2,2 раза – мебели, на 31,4% - изделий из древесины и на 27,7% – высокотехнологичного оборудования.

Напомним, что в 2020 году пройдёт Год Германии в России.

ИСТОЧНИК KP.RU