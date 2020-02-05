В Нижегородской области в 2020 году появятся новые контейнеры и бункеры для мусора

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:56:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Муниципалитеты Нижегородской области определили потребность по оборудованию контейнерных площадок и закупке для них контейнеров и бункеров на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, уже в 2019 году муниципалитеты смогли оборудовать современные контейнерные площадки даже там, где их никогда не было.

«В этом году мы так же планируем выделять средства из областного бюджета на обустройство контейнерных площадок. Это поможет создать эффективную систему обращения с отходами в рамках реализации национального проекта «Экология», - сообщил глава региона.

В текущем году муниципалитеты планируют оборудовать больше 3,5 тысяч контейнерных площадок, закупить 7 тысяч контейнеров и больше 700 бункеров для крупногабаритных отходов. Больше всего площадок появится на Бору - 274, в Сергачском районе - 200 и в Лысковском районе – 154 объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU