Объем промышленного производства в Нижегородской области превысил 1,5 триллиона рублей

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:06:16+03:00

За последние 10 лет объем промпроизводства в регионе вырос почти втрое

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По итогам 2019 года объем продукции, отгруженной промпредприятиями региона, составил 1 трлн 581 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области со ссылкой на данные Нижегородстата.

По словам губернатора региона, темпы роста промпроизводства в области превысили среднероссийский показатель благодаря реализации инвестпроектов как по расширению действующих производств, так и по строительству новых.

В частности, речь идет о завершении модернизации и выходе на полную мощность ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», открытия нового корпуса ПКФ «Луидор», открытия ряда предприятий в Дзержинске и других.

«Хороший рост показали судостроительные предприятия, например, «Красное Сормово», где прошлой осенью спустили на воду первый за последние 60 лет круизный лайнер отечественного производства», - отметил Глеб Никитин. И добавил, что многие предприятия, показавшие хорошие финансовые и производственные показатели по итогам года, участвуют в тех или иных национальных проектах.

Губернатор отметил, что сейчас областное правительство анализирует итоги работы промышленности в 2019 году и оценивает перспективы различных отраслей на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU