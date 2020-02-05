День открытых дверей прошел в Нижегородском онкологическом диспансере

5 Февр. 2020 2020-02-05T08:57:04+03:00

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В Нижегородском областном клиническом онкологическом диспансере для жителей Нижегородской области прошел День открытых дверей. 75 жителей Нижнего Новгорода прошли обследование на раннее выявление и профилактику рака кожи, а 70 жительниц Дзержинска - маммографическое обследование.

Напомним, ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Цель этого международного дня - повышение осведомленности населения о раке, как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации, а также мотивировать к раннему выявлению и лечению болезни.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в настоящее время в областных медицинских учреждениях, оказывающих помощь онкологическим больным, проводится техническое переоснащение, закупается новое оборудование. Кроме того, в настоящее время идет подготовка к реализации проекта по строительству межрегионального онкологического центра в Нижегородской области и сети центров первичной амбулаторной онкологической помощи, оснащенных высокотехнологичным оборудованием.

«Мы рассчитываем, что к 2024 году с помощью таких центров уровень ранней диагностики раковых заболеваний составит 63% от всех выявленных случаев», - подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU