В Нижнем Новгороде в течение дня прогнозируется пасмурная и морозная погода
По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -6 градусов. В течение дня температура будет плавно снижаться, к ночи похолодает до -9, а в течение ночи — до -13 градусов.
В течение дня синоптики прогнозируют пасмурную погоду, с полудня до 15.00 – без осадков. Все остальное время вероятен небольшой снег.
Ветер северо-западный, 5-6 метров в секунду. Местами возможны порывы ветра до 10-11 метров в секунду.
Атмосферное давление в течение дня поднимется, с 736 до 746 миллиметров ртутного столба. До конца недели атмосферное давление будет расти.
Относительная влажность — 72-85%.
Напомним, с сегодняшнего дня температура начнет плавно снижаться, и к воскресенью достигнет -20… -22 градусов.
Прогнозируется гололедица, снег на дорогах и, как следствие, рост количества ДТП и нарушений в работе дорожных служб. МЧС напоминает, что для обогрева помещений не рекомендуется использовать газовые плиты, духовки, неисправные электроприборы, а также по возможности воздержаться от использования личного транспорта, одевать удобную нескользящую обувь и быть внимательными на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU