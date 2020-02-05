В Нижнем Новгороде в течение дня прогнозируется пасмурная и морозная погода

5 Февр. 2020 2020-02-05T08:51:50+03:00

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -6 градусов. В течение дня температура будет плавно снижаться, к ночи похолодает до -9, а в течение ночи — до -13 градусов.

В течение дня синоптики прогнозируют пасмурную погоду, с полудня до 15.00 – без осадков. Все остальное время вероятен небольшой снег.

Ветер северо-западный, 5-6 метров в секунду. Местами возможны порывы ветра до 10-11 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня поднимется, с 736 до 746 миллиметров ртутного столба. До конца недели атмосферное давление будет расти.

Относительная влажность — 72-85%.

Напомним, с сегодняшнего дня температура начнет плавно снижаться, и к воскресенью достигнет -20… -22 градусов.

Прогнозируется гололедица, снег на дорогах и, как следствие, рост количества ДТП и нарушений в работе дорожных служб. МЧС напоминает, что для обогрева помещений не рекомендуется использовать газовые плиты, духовки, неисправные электроприборы, а также по возможности воздержаться от использования личного транспорта, одевать удобную нескользящую обувь и быть внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU