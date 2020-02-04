2020-02-04T20:42:05+03:00
Общество

25 крупных агрономических инвестпроектов реализовано в Нижегородской области в прошлом году

Производство сельскохозяйственной продукции в регионе выросло на 3,8%
Елена ЛАЗАРЕВА
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В АПК Нижегородской области в 2019 году реализовано 25 крупных инвестпроектов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на источник в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в прошлом году было реализовано несколько крупных проектов, таких как развитие мощностей АО «Нижегородский масло-жировой комбинат», ввод дополнительных линий и нового цеха на ЗАО «ПКФ «РусАгроГрупп», модернизация производства АО «Маслосырзавод «Починковский».

Кроме того, в прошлом году было реконструировано или заново построено 18 животноводческих комплексов. В частности, завершено строительство комплекса в АО «Семьянское» (Воротынский район), СПК «Новый путь» (Шахунский район) и в ОАО «Тепелево» (Дальнеконстантиновский район).

Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Нижегородской области выросло на 3,8% по итогам 2019 года, что на 4,2 п.п. больше, чем в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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25 крупных агрономических инвестпроектов реализовано в Нижегородской области в прошлом году
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