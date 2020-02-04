Нижегородец-ветеран отметил 94 день рождения

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:33:17+03:00

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Сегодня генерал-майор в отставке, председатель председатель Нижегородской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Юрий Кирилюк отметил 94-й день рождения, сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства. Ветерана позхдравил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

«Ваш жизненный путь - это подвиг. Ваша жизнь должна стать примером беззаветного служения Родине, понимания чести и чувства долга, правильного отношения к труду. Очень важно, что вы передаете свои знания, опыт и отношение к жизни молодым нижегородцам. Низкий Вам поклон», - сказал Андрей Гнеушев.

Напомним, с 1 февраля 2020 года начался сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести». Поставить свою подпись может любой нижегородец старше 14 лет в централизованных пунктах по сбору подписей или на сайте ЗаНижний.рф, после прохождения простой регистрации. Поддержать инициативу призвал глава региона Глеб Никитин.

«Нижний Новгород, Горький, как никакой другой город заслуживает этого почетного звания, поскольку здесь, в тылу, ковалась Победа, создавалась военная мощь советской армии», - подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU