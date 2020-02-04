Нижний Новгород получил федеральные средства на капремонт домов

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:00:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Нижегородской области на получение финансовой поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Это первая заявка от региона в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба правительства и губернатора области. Регион получит более полутора миллионов рублей.

По словам главы региона Глеба Никитина, средства на капремонт смогут получить только те дома, которые собирают собственные платежи на специальном счете дома. «Получить поддержку можно только по факту выполненных работ. Надеюсь, что нижегородцы будут активно подавать заявки на участие в программе финансовой поддержки», - прокомментировал ситуацию глава региона. Заявку на получение финподдержки можно подать в министерство энергетики и ЖКХ в течение всего года. Дополнительную информацию можно получить на сайте: https://mingkh.government-nnov.ru/?id=166549.

Выделенные средства будут направлены на погашение процентов по кредитам, взятым на ремонт семи домов в Нижнем Новгороде и городах области - Выксе, Кстове и на Бору. В четырех домах в рамках капремонта были утеплены стены, в двух — отремонтирована кровля, а в доме №54 по улице Гордеевской поменяны три лифта.

ИСТОЧНИК KP.RU