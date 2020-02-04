2020-02-04T17:04:46+03:00
Общество

Прощание с олимпийским чемпионом Александром Скворцовым состоится 6 февраля

Ветеран нижегородского «Торпедо» скончался на 66-м году жизни
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Фото: пресс-служба ХК "Торпедо".Фото: пресс-служба ХК "Торпедо".
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Прощание с легендарным хоккеистом, ветераном нижегородского «Торпедо» Александром Скворцовым состоится 6 февраля. Как рассказали в пресс-службе хоккейного клуба, проститься с олимпийским чемпионом можно будет во Дворце спорта имени В. С. Коноваленко (вход со стороны улицы Лоскутова) с 10.00 до 11.30.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования семье Александра Скворцова.

В адрес его родных направлена телеграмма от имени главы региона. В частности, чиновник отметил, что своей тренерской работой Александр Викентьевич сделал важный вклад в будущее нижегородского хоккея.

- Его уход - невосполнимая утрата для хоккейного мира, нижегородского спорта, всех, кто знал этого удивительного человека, - добавил Никитин.

Напомним, после того, как Скворцов завершил игровую карьеру, он занялся тренерской деятельностью. Работал как в российских, так и зарубежных клубах, передавая опыт воспитанникам «торпедовской» СДЮШОР. Кроме того, спортсмен входил в состав правления нижегородского хоккейного клуба.

- Считаю абсолютно правильным обратиться к городской думе с предложением увековечить память заслуженного мастера спорта СССР Александра Викентьевича Скворцова. Для горожан он - легенда! Светлая память, - написал депутат Госдумы РФ Денис Москвин на своей странице в «Фейсбуке».

ИСТОЧНИК KP.RU

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