В состав «Поездов здоровья» будут включены модули «Детское здоровье»
В состав «Поездов здоровья» будут включены 2 модуля «Детское здоровье». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.
Как сообщает источник, модули были приобретены в рамках нацпроекта «Здоровье».
По словам главы региона, дополнить поезда здоровья детскими мобильными комплексами предложили жители области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Как отметил глава региона, 2 мобильных медицинских комплекса было закуплено в рамках национального проекта «Здравоохранение».
«Для семей, которые проживают в небольших населенных пунктах, порой очень непросто добраться до крупных медицинских учреждений. Мобильная медицина позволяет нам решить эту проблему», - подчеркнул губернатор.
Один из модулей добавлен в состав поезда, выездная бригада областной клинической детской больницы еженедельно выезжает в составе поезда в один из районов области. В бригаду входят узкие специалисты, врач-педиатр и медсестра. В комплексе есть все необходимое оборудование для педиатрической, офтальмологической, оториноларингологической помощи.
Формирование второй бригады и маршрута происходит в настоящее время.
С графиком работы детского «Поезда здоровья» можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения Нижегородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU