2020-02-04T16:12:19+03:00
Общество

В состав «Поездов здоровья» будут включены модули «Детское здоровье»

Модули были приобретены в рамках национального проекта «Здравоохранение»
Елена ЛАЗАРЕВА
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В состав «Поездов здоровья» будут включены 2 модуля «Детское здоровье». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

Как сообщает источник, модули были приобретены в рамках нацпроекта «Здоровье».

По словам главы региона, дополнить поезда здоровья детскими мобильными комплексами предложили жители области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Как отметил глава региона, 2 мобильных медицинских комплекса было закуплено в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Для семей, которые проживают в небольших населенных пунктах, порой очень непросто добраться до крупных медицинских учреждений. Мобильная медицина позволяет нам решить эту проблему», - подчеркнул губернатор.

Один из модулей добавлен в состав поезда, выездная бригада областной клинической детской больницы еженедельно выезжает в составе поезда в один из районов области. В бригаду входят узкие специалисты, врач-педиатр и медсестра. В комплексе есть все необходимое оборудование для педиатрической, офтальмологической, оториноларингологической помощи.

Формирование второй бригады и маршрута происходит в настоящее время.

С графиком работы детского «Поезда здоровья» можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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