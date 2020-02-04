2020-02-04T15:01:29+03:00
Общество

Мычание ягнят: в нижегородском зоопарке бэби-бум черных ягнят

Малышей уже 13, но и это не предел
Елена ЛАЗАРЕВА
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В хорошую погоду малышей выносят погулять "опекуны". Фото предоставлено пресс-службой зоопарка "Лимпопо"В хорошую погоду малышей выносят погулять "опекуны". Фото предоставлено пресс-службой зоопарка "Лимпопо"
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В зоопарке «Лимпопо», на контактной площадке «Русская деревня» - пополнение. Родились ягнята романовской породы. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Первая в этом году тройка ягнят родилась 26 января, сейчас малышей уже 13 и предел еще не достигнут. Ягнята отличаются черной шерстью, тогда как их родители имеют светлый окрас. Уже через 4-5 месяцев молодые ягнята зарастут светлым пушком, и у взрослых особей темными останутся только ноги и мордочка.

Маленькие обитатели контактного зоопарка очень веселые и общительные, активные и шумные, и больше всего любят гулять на свежем воздухе.

Справка «КП»: порода формировалась методом народной селекции в Романов-Борисоглебском уезде Ярославской губернии. Впоследствии по этому уезду порода стала называться романовской. Одна из лучших российских пород, завоевавшая популярность не только в России и ближнем зарубежье, но и в Северной Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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