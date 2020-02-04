ЛУКОЙЛ выступил генеральным партнёром «Танцевальной Метелицы»

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:59:26+03:00

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1 и 2 февраля в универсальном спортивном зале Международной Олимпийской Академии спорта города Кстово состоялся турнир по спортивным бальным танцам «Танцевальная Метелица». Организатором турнира является танцевально-спортивный центр «Лидер», генеральным партнёром мероприятия уже несколько лет подряд выступает ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% - дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»).

В этом году в танцевальных соревнованиях приняли участие более тысячи пар разных возрастных категорий – от совсем юных начинающих танцоров, до именитых представителей этого красивейшего вида спорта.

- ТСК «Лидер» уже в течение 19 лет организует это масштабное танцевальное мероприятие на кстовской земле, и без спонсорской помощи нам было бы очень трудно.Выражаем сердечную благодарность «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», а также лично генеральному директору предприятия Андрею Юрьевичу Богданову и его заместителю по связям с общественностью, депутату Законодательного Собрания Нижегородской области Антону Александровичу Гребню за благотворительную поддержку, которая помогла создать этот яркий праздник,- отметила в своем вступительном слове организатор турнира “Танцевальная Метелица» Ирина Филянюшкина.

ИСТОЧНИК KP.RU