В Нижегородской области снос и расселение аварийного дома запланировали на 2030 год

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:40:32+03:00

Дом может разрушиться в любой момент, но жильцов расселять не торопятся

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Прокуратура Дальнекостантиновского района провела проверку по обращению жителей дома по улице Кочина в районном центре. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что год назад районная комиссия проинспектировала этот дом, признала аварийным и подлежащим сносу. Жильцов, естественно, предполагалось расселить. Однако радовались жители аварийного дома рано, поскольку спустя полгода после проверки появилось постановление главы администрации, в котором срок сноса дома был запланирован на… 2030 год.

Прокуратура Дальнеконстантиновского района потребовала у главы администрации изменить срок сноса и расселения аварийного дома: «срок сноса до 01.01.2030 является незаконным в связи с его неразумностью». Состояние дома, сообщает источник, грозит обрушением и может повлечь вред жизни и здоровью граждан.

Соответствующее представление прокуратуры направлено в адрес главы администрации и находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU