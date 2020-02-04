Нижегородский минтранс готов привлечь нового перевозчика на маршруты Т-4 и Т-50

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:08:50+03:00

В случае необходимости маршруты сохранят, но передадут на конкурсной основе другому перевозчику

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Областное министерство транспорта планирует в ближайшее время провести анализ пассажиропотока на маршрутах Т-4 и Т-50. Об этом сообщил источник в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

После анализа пассажиропотока будет принято решение об увеличении количества подвижного состава муниципального транспорта, дублирующего маршруты Т-4 и Т-50.

Кроме того, не исключена возможность сохранения маршрутов, но уже с новым перевозчиком. В случае необходимости его выберут на конкурсной основе.

Напомним, сегодня стало известно, что перевозчик, который в настоящее время работает по данным маршрутам, уведомил о желании прекратить работу с 1 мая 2020 года. Основанием для решения стал тот факт, что эти маршруты практически полностью дублируются муниципальным транспортом - автобусами А-1 и А-26 и троллейбусом ТЛ-31.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года транспортная сеть областного центра уже серьезно менялась. В частности, были отменены маршрутки №№ Т-46, Т-47, Т-78 и Т-98.

ИСТОЧНИК KP.RU