Завершается прием заявок на премию Нижнего Новгорода

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:16:14+03:00

Более 100 человек интересовались условиями участия в конкурсе

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С момента старта конкурса более 100 претендентов интересовались условиями участия, сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на директора департамента социальных проектов и коммуникаций Руслана Бадретдинова.

«Мы рассчитываем, что получим большое количество разноплановых и интересных проектов, которые составят конкуренцию в борьбе за премию Нижнего Новгорода», - отметил Бадретдинов.

Среди интересных проектов источник отметил заявку лингвистического университета с проектом международного фестиваля национальных культур «В этом мире большом» и исследование роли Нижнего Новгорода в транспортной системе России, которое провел профессор Нижегородского института управления РАНХиГС Алексей Халин. «Особенно я горжусь тем, что установил около 400 фамилий капитанов Волжского бассейна дореволюционного периода. Многие нижегородцы нашли там фамилии своих предков», - рассказал соискатель.

Напомним, для участия в конкурсе принимаются уже реализованные в 2018-2019 годах проекты. Подать документы необходимо в департамент социальных проектов и коммуникаций: улица Суетинская, 1а, пятый этаж. Телефон для справок: 430-70-27.

С этого года сумма премии увеличена в четыре раза и составляет 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU