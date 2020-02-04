В Нижегородской области обсудили возможность перехода на раздельное накопление отходов

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:43:10+03:00

К программе перехода на раздельный сбор мусора могут присоединиться Дзержинск и Сергач

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Руководитель Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Игорь Сербул встретился с руководством муниципалитетов, руководителями управляющих компаний и регионального оператора по обращению с ТКО в Сергаче и в Дзержинске.

На встрече обсуждался переход на раздельный сбор твердых бытовых отходов, в частности — недопустимость повышения платы за вывоз ТБО после перехода.

«В регионе уже больше 150 домов приняли решение о переходе на раздельное накопление отходов. Это решение, напомню, позволяет оплачивать вывоз мусора не по нормативу, а по факту. Мы будем тщательно следить за тем, чтобы регоператоры выставляли жителям корректную стоимость. Сортировка отходов не должна привести к удорожанию услуги, стоимость должна остаться на прежнем уровне или снизиться», - подчеркнул Игорь Сербул.

Отметим, что переход на раздельное накопление отходов является частью реализации регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

ИСТОЧНИК KP.RU