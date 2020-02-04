Нижегородский пристав подозревается в должностном преступлении

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:23:10+03:00

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В Советском районе Нижнего Новгорода судебный пристав подозревается в совершении должностного преступления – прекращении исполнительного производства в отношении должника. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ.

По информации источника, судебный пристав Советского района закрыл исполнительное производство в отношении должника, не имея к тому оснований. В результате должник получил возможность продать несколько транспортных средств - два автомобиля и автоприцеп, которые ему принадлежали, на общую сумму 670 тысяч рублей. При этом сумма, которую пристав должен был взыскать с должника, почти на сто тысяч рублей меньше – 585 тысяч рублей.

Пристава, превысившего должностные полномочия, из ФССП уволили, в отношении него возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU