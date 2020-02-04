2020-02-04T10:43:33+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде отменяют еще два маршрута - Т-4 и Т-50

Изменения в транспортной системе ожидаются в мае этого года
Елена ЛАЗАРЕВА
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ООО «Нижегородец» намерено отказаться от двух маршрутов – Т-4 и Т-50 с 1 мая 2020 года, сообщили «Комсомольской правде в Нижнем Новгороде» в департаменте транспорта городской администрации.

Перевозчик принял такое решение, так как оба маршрута дублируются муниципальным транспортом. От площади Минина и Пожарского до автовокзала Щербинки идут автобус А-1 и троллейбус ТЛ-31, полностью повторяющие маршрут Т-4.

От Долгополова до Кузнечихи-2, то есть по маршруту Т-50, ходит муниципальный автобус А-26. По информации источника, возможно увеличение единиц муниципального транспорта на этих маршрутах, если возникнет необходимость.

Администрация города не располагает информацией о возможных изменениях в работе маршрутов Т-4, Т-50 после 1 мая, сообщил источник.

Напомним, в конце декабря прошлого года транспортная система областного центра уже подвергалась серьезным изменениям – часть маршрутов отменили, часть – продлили или восстановили. В частности, с 27 декабря в Нижнем Новгороде были отменены маршруты №№ Т-46, Т-47, Т-78 и Т-98.

ИСТОЧНИК KP.RU

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