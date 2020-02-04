2020-02-04T09:15:07+03:00
Общество

Нижегородские архивисты показали документы о помощи горьковчан Сталинграду

Документы были обнаружены в фондах архивов и в воспоминаниях участников Сталиградской битвы
Елена ЛАЗАРЕВА
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Нижегородские архивисты обнародовали документы, подтверждающие, что горьковчане в годы Великой Отечественной войны помогали Сталинграду. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Сталинградская битва - одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, ставшее переломным. Документы, представленные архивистами, рассказывают и о горьковчанах-участниках Сталинградской битвы, и о военной технике, которая отправлялась в Сталинград с горьковских заводов, и о Волжской военной флотилии, которая доставляла к Сталинграду продукты, боеприпасы и эвакуировала раненых. Кроме того, имеются документы, рассказывающие, какую помощь горьковчане оказали в восстановлении разрушенного города. В представленных документах особый интерес вызвал дембельский альбом 1248-го орденов Александра Невского и Михаила Кутузова армейского истребительно-противотанкового Запорожского артиллерийского полка. Этот полк был сформирован в Выксе, боевое крещение принял под Сталинградом, затем участвовал в освобождении Южной Украины и встретил Победу в Венгрии.

Такие исторические материалы должны быть известны как можно более широкому кругу людей, считает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Нельзя не восхищаться мужеством и отвагой горьковчан как на фронте, так и в годы послевоенного восстановления. Хочется, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с этими историческими данными. Это укрепляет единство страны», - добавил глава региона.

Отдельного внимания заслуживает альбом ремесленного училища №1 города Горького, награжденного орденом Красной звезды (боевой орден) за сбор средств на постройку колонны бронемашин «Автозаводский ремесленник» и танка. Ученики ремесленного училища изготовили 1396 штук различных инструментов для отправки в Сталинград. После войны 47 комсомольцев-выпускников отправились восстанавливать город-герой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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