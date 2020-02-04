В Нижегородской области столбики термометров опустятся на 9 градусов ниже нуля
По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -3 градуса. В течение дня температура будет незначительно колебаться от -3 до -2 градусов, к ночи похолодает до -4, а в течение ночи — до -9 градусов.
В течение дня синоптики прогнозируют пасмурную погоду, с полудня до 15.00 – без осадков. Все остальное время вероятен небольшой снег.
Ветер юго-западный, 5 метров в секунду. Местами – порывы до 11-12 метров в секунду.
Атмосферное давление в течение дня будет незначительно поднимется, с 731 до 734 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность — 79-86%.
Напомним, с сегодняшнего дня температура начнет плавно снижаться, и к воскресенью достигнет -22 градусов.
МЧС прогнозирует сильную гололедицу на дорогах и рост количества ДТП и нарушений в работе дорожных служб. Служба спасения рекомендует быть осторожными как на дорогах, так и на тротуарах, не оставлять без присмотра обогревательные приборы и не пользоваться неисправными, по возможности воздержаться от использования личного транспорта, одевать удобную нескользящую обувь.
ИСТОЧНИК KP.RU