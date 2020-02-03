2020-02-03T18:32:29+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Это бесхозяйственность, помноженная на неуважение к собственной истории»

Губернатор на оперативном совещании прокомментировал ситуацию с размещением на сараях баннеров, посвященных Великой Отечественной войне
Елена ЛАЗАРЕВА
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Глава региона поручил мэрии Нижнего Новгорода разобраться в ситуации, которую сегодня живо обсуждали все нижегородцы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области. Напомним, речь идет о размещении баннеров с тематикой Великой Отечественной войны на полусгнивших сараях в Ленинском районе.

«Увиденное вызвало, мягко говоря, неприятное чувство. Это бесхозяйственность, помноженная на неуважение к собственной истории. Неважно, что стало причиной произошедшего, главное в другом — почему действия предпринимаются после обнародования таких фактов. Муниципалитеты должны оперативно реагировать на все сигналы нижегородцев и быстро находить приемлемые варианты решений», - заявил губернатор.

Губернатор также добавил, что хозпостройки, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, уродуют облик города. А кроме того, могут представлять опасность. «В мае прошлого года от обрушения сараев пострадали дети», - напомнил глава региона и поручил местным властям внимательнее и активнее работать. «Есть хозяйственные вопросы, требующие значительных вложений, а иногда достаточно знать о том, что происходит на территории и принимать меры», - добавил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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