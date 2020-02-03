На развитие садоводства в Нижегородской области направят 35 миллионов рублей

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:05:08+03:00

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Около 35 млн рублей направит регион на развитие садоводства в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В прошлом году эта сумма была примерно на 7 миллионов рублей меньше – около 28 миллионов, напомнил глава региона. За 2019 год нижегородские аграрии произвели более полумиллиона тонн плодово-ягодной продукции, что почти вполовину больше, чем годом ранее.

«Развитие садоводства невозможно без модернизации и технического переоснащения. А это весьма затратные мероприятия, которые доступны не каждому сельхозпроизводителю. Государство готово возместить часть затрат на закладку и уход за многолетними плодово-ягодными насаждениями», - отметил Глеб Никитин.

«Площади под многолетними насаждениями в Нижегородской области увеличиваются с каждым годом - в 2020 году планируется посадить 86 га плодовых культур. Помимо традиционных яблоневых садов появляются жимолость, смородина, облепиха. Это позволяет сделать многие ягоды и фрукты более доступными для нижегородцев», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

В ведомстве уточнили, что в этом году нижегородские аграрии планируют заложить по 20 гектаров жимолости и черной смородины, 30 гектар облепихи и яблоневый сад площадью 16 гектар.

ИСТОЧНИК KP.RU