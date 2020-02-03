2020-02-03T17:05:08+03:00
Общество

На развитие садоводства в Нижегородской области направят 35 миллионов рублей

Солехозпроизводителям возместят часть затрат на выращивание плодово-ягодных деревьев
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Около 35 млн рублей направит регион на развитие садоводства в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В прошлом году эта сумма была примерно на 7 миллионов рублей меньше – около 28 миллионов, напомнил глава региона. За 2019 год нижегородские аграрии произвели более полумиллиона тонн плодово-ягодной продукции, что почти вполовину больше, чем годом ранее.

«Развитие садоводства невозможно без модернизации и технического переоснащения. А это весьма затратные мероприятия, которые доступны не каждому сельхозпроизводителю. Государство готово возместить часть затрат на закладку и уход за многолетними плодово-ягодными насаждениями», - отметил Глеб Никитин.

«Площади под многолетними насаждениями в Нижегородской области увеличиваются с каждым годом - в 2020 году планируется посадить 86 га плодовых культур. Помимо традиционных яблоневых садов появляются жимолость, смородина, облепиха. Это позволяет сделать многие ягоды и фрукты более доступными для нижегородцев», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

В ведомстве уточнили, что в этом году нижегородские аграрии планируют заложить по 20 гектаров жимолости и черной смородины, 30 гектар облепихи и яблоневый сад площадью 16 гектар.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глеб Никитин: «Это бесхозяйственность, помноженная на неуважение к собственной истории»
На развитие садоводства в Нижегородской области направят 35 миллионов рублей
Начался сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести»
МЧС предупреждает: в Нижегородскую область идут морозы
Гнилые сараи в Ленинском районе «замаскировали» баннерами с Днем Победы
Нижегородская школа деловой журналистики объявляет набор
Менее 10% нижегородских водителей такси имеют разрешение на перевозку пассажиров
Сотрудник нижегородского Роспотребнадзора купил квартиру на скрытые доходы
В Нижнем Новгороде появится дополнительная остановка общественного транспорта
Трое нижегородцев вышли в финал конкурса «Лидеры России-2020»
В центре Нижнего Новгорода снесут незаконно установленный шлагбаум
Руководитель нижегородского Роспотребнадзора проведет личный прием
К выходным в Нижегородскую область вновь придут морозы
Нижегородские полицейские проверяют информацию о жестоком избиении собаки
Областная детская библиотека присоединяется к Всемирной ночи Гарри Поттера
Первый поезд «наземного метро» запустили в Сормове
Свыше 1,5 тысяч проектов повышения производительности труда реализуют в Нижегородской области в 2020 году
Дни открытых дверей для инвалидов и нижегородцев старше 50 лет пройдут в нижегородском центре занятости населения
Нижегородцы смогут рассказать о проблемах в сфере ЖКХ заместителю губернатора Андрею Харину
Нижегородское «Торпедо» разгромило череповецкую «Северсталь»
В Нижнем Новгороде собираются снести шесть домов в районе улиц Пушкина и Тимирязева
Глеб Никитин опроверг информацию о коронавирусе в Нижегородской области
Нижегородцев призывают поучаствовать в конкурсе «Свадебный победный май»
Нижегородские бизнесмены смогут получить статус «социального предприятия»
Говядина и куриное мясо подешевели в Нижегородской области