2020-02-03T15:58:57+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Нижегородскую область идут морозы

В середине недели столбики термометров опустятся до -22 градусов
Елена ЛАЗАРЕВА
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Аномально теплая погода, которая установилась в Нижегородской области этой зимой, похоже, начинает приходить в норму. По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в середине недели в регион придут зимние морозы.

По данным источника, температура воздуха 5 февраля – от -5 до -10 градусов, 6 февраля в течение суток – от -7 до -15, а 7, 8 и 9 февраля подморозит до -12 градусов днем и до -22 градусов ночью.

МЧС прогнозирует сильную гололедицу на дорогах и рост количества ДТП и нарушений в работе дорожных служб.

Кроме того, служба спасения рекомендует быть осторожными как на дорогах, так и на тротуарах, не оставлять без присмотра обогревательные приборы и не пользоваться неисправными, по возможности воздержаться от использования личного транспорта, одевать удобную нескользящую обувь.

А также не использовать для обогрева помещений плиты и духовки, которые выделяют большое количество угарного газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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