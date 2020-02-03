Гнилые сараи в Ленинском районе «замаскировали» баннерами с Днем Победы

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:25:41+03:00

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Гнилыесараи в Ленинском районе Нижнего Новгорода «украсили» фальш-фасадами, вместо того, чтобы снести. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Но даже не это возмутило местных жителей и всех нижегородцев. Негодование вызвала тема баннеров – в год 75-летнего юбилей Победы в Великой Отечественной войне на баннерах оказались фотографии ветеранов, орденов и георгиевской ленточки.

Одни подозревают, что местные власти просто не подумали о том, какое значение имеет этот праздник для россиян в целом и для нижегородцев в частности. Другие заподозрили, что плакаты повешены, что называется, «для галочки» - нужно было где-то разместить энное количество плакатов, их и разместили там, где нашлось место.

Но в одном комментаторы согласны – размещение патриотических плакатов на полусгнивших сараях неприлично и недопустимо, это неуважение к памяти ветеранов и к празднику вообще.

По информации администрации Ленинского района, в настоящее время баннер со строения на снят силами районной администрации при активном взаимодействии жителей.

Эти постройки являются самовольными, находятся в частной собственности. Все сараи закрыты на замки. Баннер разместили жители, пользующиеся этими сараями. Эти постройки включены в реестр необходимых к сносу. Районная администрация запросит средства из бюджета города на снос сараев.

ИСТОЧНИК KP.RU