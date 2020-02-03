2020-02-03T14:43:59+03:00
Общество

Нижегородская школа деловой журналистики объявляет набор

Заявки принимаются до 12 февраля
Елена ЛАЗАРЕВА
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Школа деловой журналистики при министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области приглашает нижегородцев от 13 до 40 лет.

Курс обучения в школе рассчитан на три месяца теоретических и практических занятий. Мастер-классы для курсантов проводят ведущие нижегородские журналисты, а практический навык работы слушатели курсов получат, участвуя в пресс-турах на нижегородские предприятия.

Среди преподавателей Школы - журналисты «Российской газеты», «Нижегородской правды», «Делового квартала» и «Коммерсанта», «Комсомольской правды», ГТРК «Нижний Новгород», ННТВ, ТК «Волга», РБК, известные блоггеры и авторы телеграм-каналов.

Мастер-классы проходят в выходные, в нижегородском минпроме (г.Нижний Новгород, ул. Костина, д.2). По результатам курса выпускников ждут реальные задания от ведущих СМИ, визит в креативное пространство «Кинофактура», где сейчас начинается работа по созданию первой нижегородской киностудии, размещение лучших работ на всех медиаресурсах и на страницах минпрома в социальных сетях, включая личную страницу министра Максима Черкасова в Инстаграм.

Лучших учеников приглашают на стажировки нижегородские СМИ.

Занятия начнутся во второй половине февраля и продлятся до июня. Обучение в Школе — бесплатное, стать курсантами могут все желающие в возрасте от 13 до 40 лет.

С любыми вопросами звоните по тел. +7(920)018−78−34. С полными правилами приема можно ознакомиться на наших страницах в соцсетях https://www.facebook.com/minpredno/, https://vk.com/minpromtorgpred, а также на сайте минпрома Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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