Менее 10% нижегородских водителей такси имеют разрешение на перевозку пассажиров

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:04:05+03:00

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Сотрудники министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области проверили автомобили такси, которые получают заказы на перевозку через самые популярные агрегаторы. В рейде также приняли участие представители ОГИБДД, отдела по исполнению административного законодательства УМВД по Нижнему Новгороду и «Ассоциации таксомоторных перевозчиков Нижегородской области». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По итогам рейда был сделан неутешительный вывод – только один водитель из десяти имеет официальное разрешение на перевозку пассажиров и багажа. Кроме того, таксисты допускают и другие административные правонарушения, в том числе – выходят в рейс без путевых листов, без техосмотров и медицинских осмотров водителей.

Допускаются и нарушения в части внешнего оформления - у машин отсутствуют оранжевые фонари и традиционные «шашечки». У проверенных в ходе рейда автомобилистов не было правильно оформленных полисов ОСАГО, а у одного из «бомбил» не оказалось даже водительского удостоверения.

«Итоги рейда наглядно показали реальное положение дел в части безопасности пассажиров такси. Уровень безопасности пассажиров снижен практически до минимума», - отметил президент «Ассоциации таксомоторных перевозчиков Нижегородской области» Сергей Бугаев.

ИСТОЧНИК KP.RU