Сотрудник нижегородского Роспотребнадзора купил квартиру на скрытые доходы

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:37:01+03:00

Стоимость недвижимости составила более 5,5 миллионов рублей

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Сотруднику одного из территориальных отделов Роспотребнадзора по Нижегородской области прокуратурой внесено представление. Поводом для этого послужило совершение коррупционного правонарушения, сообщает прокуратура Нижегородской области.

По результатам прокурорской проверки выяснилось, что сотрудник контролирующего органа приобрел квартиру и погасил кредит на сумму более 5,5 миллионов рублей, что значительно превышает его официальный доход.

По данным региональной прокуратуры, сотрудник Роспотребнадзора не указал свои источники доходов за последние три года.

Сотрудники кадровой службы, не проверившие достоверность сведений о доходах и имуществе виновного, привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным прокуратуры, в Нижегородской области за 12 месяцев 2019 года было выявлено 2,7 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. За совершение коррупционных правонарушений к ответственности привлечено более тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU