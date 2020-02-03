2020-02-03T12:20:45+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде появится дополнительная остановка общественного транспорта

Новый павильон будет создан на улице Богдановича
Елена ЛАЗАРЕВА
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Мэр проверил работу маршрута А-40. Фото предоставлено управлением по связям со СМИ администрации Нижнего НовгородаМэр проверил работу маршрута А-40. Фото предоставлено управлением по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода
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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов продолжает добираться на работу на общественном транспорте. Сегодня он ехал от остановки «Академическая» до площади Минина и Пожарского на автобусе А-40. Вся поездка заняла 44 минуты, сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

«На разворотном кольце на улице Богдановича водители автобусов зачастую останавливаются, чтобы посадить пассажиров, но ни остановки, ни остановочного павильона там нет. Сегодня я поставил задачу решить эту проблему и сделать максимально удобную логистику для пассажиров», – подчеркнул мэр, комментируя итоги поездки.

Кроме того, по словам Владимира Панова, нижегородцы просят изменить график работы некоторых социальных автобусов, в частности, предусмотреть более ранние маршруты.

По данным МП «Нижегородпассажиравтотранс», изменения в расписание движения уже введены на маршруте А-3. Теперь автобусы начинают работу на полчаса раньше: с 04.30 от ЗКПД до 06.05 от поселка Высокого. Также введены изменения в расписание движения маршрута А-20: сейчас от Аэропорта он выдвигается в 5.30, а от улицы Деловой в 06.05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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