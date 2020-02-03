В центре Нижнего Новгорода снесут незаконно установленный шлагбаум
Прокуратурой Нижегородской области вынесено предписание о сносе незаконно установленного шлагбаума на земельном участке по адресу площадь Горького, дом 4/2. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Нижегородской области.
По данным источника, незаконный шлагбаум установлен на неразмежеванном участке земли и ущемляет права неопределенного круга лиц на свободу передвижения. Прокуратура уже выносила предписание администрации района о демонтаже заградительного сооружения, но безрезультатно.
Поэтому прокурор района обратился в суд с иском о несоблюдении требований действующего законодательства о благоустройстве.
Суд закончился в пользу истца, и теперь администрация города обязана выделить денежные средства на демонтаж шлагбаума в течение месяца со дня вынесения судебного решения.
А администрация района, в свою очередь, обязана ликвидировать незаконное сооружение в течение двух месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU