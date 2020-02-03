2020-02-03T11:12:11+03:00
Общество

В центре Нижнего Новгорода снесут незаконно установленный шлагбаум

С соответствующим требованием обратился прокурор района
Елена ЛАЗАРЕВА
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Прокуратурой Нижегородской области вынесено предписание о сносе незаконно установленного шлагбаума на земельном участке по адресу площадь Горького, дом 4/2. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Нижегородской области.

По данным источника, незаконный шлагбаум установлен на неразмежеванном участке земли и ущемляет права неопределенного круга лиц на свободу передвижения. Прокуратура уже выносила предписание администрации района о демонтаже заградительного сооружения, но безрезультатно.

Поэтому прокурор района обратился в суд с иском о несоблюдении требований действующего законодательства о благоустройстве.

Суд закончился в пользу истца, и теперь администрация города обязана выделить денежные средства на демонтаж шлагбаума в течение месяца со дня вынесения судебного решения.

А администрация района, в свою очередь, обязана ликвидировать незаконное сооружение в течение двух месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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