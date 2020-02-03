Руководитель нижегородского Роспотребнадзора проведет личный прием

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:08:15+03:00

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Сегодня руководитель Управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко совместно с главой администрации Ленинского района проведут личный прием граждан. Встреча состоится в здании администрации Ленинского района Нижнего Новгорода по адресу: проспект Ленина, 46. Время приема – с 13.00 до 14.00.

Можно задать вопросы, входящие в компетенцию Роспотребнадзора, в частности, о нарушениях «Закона о защите прав потребителей», требований санитарного законодательства. Кроме того, нижегородцы могут сообщить о незаконной предпринимательской деятельности.

Чтобы попасть на личный прием к руководителю Управления Роспотребнадзора, необходимо записаться по телефону 8 (831) 432-87-19. Предварительная запись проводится и к главе администрации - телефон 8 (831) 252-46-89, но можно обратиться и в день приема в порядке живой очереди. При себе нужно иметь паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU