К выходным в Нижегородскую область вновь придут морозы

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:37:13+03:00

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде +2 градуса, такая же температура будет сохраняться в течение всего дня. К вечеру незначительно похолодает – до +1 градуса.

В течение дня синоптики прогнозируют пасмурную погоду, с полудня до 15.00 – без осадков. Все остальное время возможны осадки – снег, дождь или снег с дождем.

Ветер юго-западный, 4-6 метров в секунду. Местами – порывы до 10-11 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет незначительно падать, с 730 до 728 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность — 88-97%.

В течение недели температура будет плавно снижаться на 3-5 градусов, и к ночи воскресенья достигнет -22 градусов. Во вторник возможен сильный ветер с порывами до 13 метров в секунду,

В четверг, субботу и воскресенье в регион заглянет солнце, а вот остальные дни, по прогнозам синоптиков, будут пасмурными. Всю неделю, до воскресенья, синоптики прогнозируют снег или небольшой снег.

А уже следующая неделя снова начнется со снегопадов и нуля на термометре.

ИСТОЧНИК KP.RU