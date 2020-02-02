Областная детская библиотека присоединяется к Всемирной ночи Гарри Поттера

2 Февр. 2020 2020-02-02T19:18:24+03:00

Поклонники книг о знаменитом волшебнике получат уникальную возможность побывать в фантастическом мире «Хогвардса»

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Уникальную возможно побывать в особом мире магии школы чародейства и волшебства «Хогвардс» получат поклонники книг о знаменитом волшебнике 10+ в рамках Ночи Гарри Поттера. Мероприятие пройдет в нижегородской областной детской библиотеке имени Т.А.Мавриной 5 февраля с 16.00 до 22.00.

Участники события узнают, на какой факультет отправит их распределяющая шляпа, научатся заклинанию «Патронус», сыграют в квиддич и поучаствуют в квесте «Испытания кубка огня», подготовленного волшебниками других магических школ.

Посетители также смогут подружиться с Добби, примерят образ любимого персонажа в лаборатории фантастических тварей и сыграют в живые шахматы.

Волшебную атмосферу будут создавать настоящие книжные персонажи, встречая и развлекая «ночных» гостей.

Сделать памятные фото все желающие смогут в фотозонах с тематическими атрибутами и тотемами «Добби – свободный эльф» и «Магия вокруг тебя».

Бесплатно поучаствовать в фантастическом квесте «ИСПЫТАНИЕ КУБКА ОГНЯ» с 17.30-19.30 (11+) можно по предварительной записи, набрав телефон: 89040512712.

ИСТОЧНИК KP.RU