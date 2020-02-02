2020-02-02T16:26:59+03:00
Общество

Первый поезд «наземного метро» запустили в Сормове

Электрички отправились в пилотный рейс между станциями «Починки» и «Варя» с 1 февраля
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Первый поезд «наземного метро» запустили в СормовеПервый поезд «наземного метро» запустили в СормовеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Пилотный рейс «наземного метро» запустили в Сормове. Первый поезд начал курсировать в тестовом режиме между станциями «Починки» и «Варя» с 1 февраля.

Как сообщила пресс-служба АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», движение электрички предусматривала программа улучшения транспортной доступности жителей Сормовского района.

С комфортом добраться на «городской электричке» до центра Сормово (улица Щербакова) жители 7-го микрорайона теперь смогут за шесть минут, а до станции «Варя» - всего за 10 минут. Потом пассажиры будут пересаживаться на метро «Буревестник», трамвай или автобусы маршрутов: А9, А10, А90, А56, А71 и А95. Добраться в любую часть города также можно на маршрутках: Т29, Т57, Т39 и Т59.

Проезд на электричке обойдется 28-29 рублей, а для студентов – в 14, 14.50 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первый поезд «наземного метро» запустили в Сормове
Свыше 1,5 тысяч проектов повышения производительности труда реализуют в Нижегородской области в 2020 году
Дни открытых дверей для инвалидов и нижегородцев старше 50 лет пройдут в нижегородском центре занятости населения
Нижегородцы смогут рассказать о проблемах в сфере ЖКХ заместителю губернатора Андрею Харину
Нижегородское «Торпедо» разгромило череповецкую «Северсталь»
В Нижнем Новгороде собираются снести шесть домов в районе улиц Пушкина и Тимирязева
Глеб Никитин опроверг информацию о коронавирусе в Нижегородской области
Нижегородцев призывают поучаствовать в конкурсе «Свадебный победный май»
Нижегородские бизнесмены смогут получить статус «социального предприятия»
Говядина и куриное мясо подешевели в Нижегородской области