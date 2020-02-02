Первый поезд «наземного метро» запустили в Сормове

2 Февр. 2020 2020-02-02T16:26:59+03:00

Электрички отправились в пилотный рейс между станциями «Починки» и «Варя» с 1 февраля

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Пилотный рейс «наземного метро» запустили в Сормове. Первый поезд начал курсировать в тестовом режиме между станциями «Починки» и «Варя» с 1 февраля.

Как сообщила пресс-служба АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», движение электрички предусматривала программа улучшения транспортной доступности жителей Сормовского района.

С комфортом добраться на «городской электричке» до центра Сормово (улица Щербакова) жители 7-го микрорайона теперь смогут за шесть минут, а до станции «Варя» - всего за 10 минут. Потом пассажиры будут пересаживаться на метро «Буревестник», трамвай или автобусы маршрутов: А9, А10, А90, А56, А71 и А95. Добраться в любую часть города также можно на маршрутках: Т29, Т57, Т39 и Т59.

Проезд на электричке обойдется 28-29 рублей, а для студентов – в 14, 14.50 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU