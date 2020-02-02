2020-02-02T13:19:18+03:00
Общество

Свыше 1,5 тысяч проектов повышения производительности труда реализуют в Нижегородской области в 2020 году

Пять новых муниципалитетов добавятся в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»
Елена КАРАЛ
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Свыше 1,5 тысяч проектов повышения производительности труда планируют реализовать в Нижегородской области в 2020 году. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин и подчеркнул, что Нижегородская область занимает одну из лидирующих позиций по внедрению бережливых технологий.

Губернатор напомнил, что к реализации проектов повышения производительности труда в прошлом году присоединились несколько сотен предприятий промышленности, сельского хозяйства, госуправление и прочие сферы.

- Работу по повышению производительности труда нужно продолжать, потому что каждый проект – это решение отдельно взятой проблемы, например, очереди в МФЦ или поликлиниках, бумажная волокита в школах, простои на производстве. В 2020 году будет реализовано не менее 1500 проектов в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере, образовании, медицине. При этом планируется не просто увеличить количество участников нацпроекта, но и сделать акцент на привлечение предприятий из отраслей сельского хозяйства, строительства, транспорта, энергетики и ЖКХ, - заявил Глеб Никитин.

О планах по включению в нацпроект еще пяти новых районов Нижегородской области рассказал вице-губернатор Евгений Люлин. По его словам, встречи с руководителями муниципалитетов Богородского и Павловского районов уже состоялись. Теперь предстоит определиться с конкретным планом работы и выбрать приоритетные проекты, волнующие местных жителей.

- Примеры успешных муниципальных проектов уже есть. Например, в Арзамасе сделали более простым, быстрым и удобным для жителей получение путевки в детские лагеря и санатории», - отметил вице-губернатор.

Как сообщает проектный офис правительства Нижегородской области и госкорпорации «Росатом», муниципалитетами поданы заявки на реализацию 160 проектов. Всего в 2020 году в нацпроекте намерены принять участие 17 муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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