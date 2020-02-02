Дни открытых дверей для инвалидов и нижегородцев старше 50 лет пройдут в нижегородском центре занятости населения
Дни открытых дверей пройдут в Нижегородской области для людей с ограниченными возможностями здоровья и граждан старше 50 лет. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.
6 февраля нижегородцев с ограниченными возможностями здоровья ждут в Нагорном отделе центра занятости населения Нижнего Новгорода.
Специалисты центра занятости помогут им найти работу, расскажут о ситуации на рынке труда, услугах службы занятости населения, ознакомят с действующим трудовым законодательством и банком вакансий.
Мероприятия для граждан 50 лет и старше пройдут с 3 по 12 февраля в центрах занятости населения Сосновского и Починковского районов, Сормовского отдела Нижнего Новгорода и города Первомайска.
Сотрудники центров занятости помогут нижегородцам в возрасте 50+ определиться с возможным трудоустройством, познакомят с основными этапами поиска работы и видами профессиональной деятельности. Кроме того, специалисты проинформируют о прохождении профессионального обучения в рамках национального проекта «Демография».
ИСТОЧНИК KP.RU