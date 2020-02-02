Нижегородцы смогут рассказать о проблемах в сфере ЖКХ заместителю губернатора Андрею Харину

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:13:28+03:00

Записаться на прием нужно успеть до 19 февраля

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Сообщить о проблемах в сфере жилищно-коммунального хозяйства нижегородцы смогут в ходе личного приема граждан, который проведет заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин.

Зампредседателя правительства начнет консультировать в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области с 14:00 26 февраля по адресу: город Нижний Новгород, улица Костина, 2, кабинет №12.

Андрей Харин отвечает за координацию работы в таких сферах:

- государственная политика, госуправление и регулирование в области ЖКХ и топливно-энергетического комплекса;

- государственная политика и госуправление в сферах охраны окружающей среды, использования и охраны водных объектов, недропользование, а также осуществление переданных Российской Федерацией полномочий в данных сферах согласно федеральному законодательству;

- государственный жилищный надзор согласно законодательству России;

- лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами;

- государственный административно-технический надзор в сфере обеспечения чистоты и порядка;

- госрегулирование цен (тарифов), регулирование деятельности гарантирующих поставщиков, региональный государственный контроль (надзора) в области госрегулирования цен (тарифов) в нижегородском регионе;

- деятельности рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы».

Записаться на прием может любой житель Нижегородской области и других регионов: граждане России, лица без гражданства, иностранные граждане, законно находящиеся на территории области.

Заместитель губернатора Андрей Харин ждет всех, чей вопрос не был решен на местном уровне и требует его личного участия, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Чтобы записаться на прием, нужно обратиться в приемную граждан по адресу: город Нижний Новгород, улица Костина, 2, кабинет №22.

Необходимо также предъявить копии документов (при наличии), относящиеся к вопросу, который будет рассматриваться. При себе иметь паспорт. Приемная граждан работает с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, пятница и предпраздничные дни - с 9.00 до 17.00.

Запись на прием прекращается за пять рабочих дней до его проведения.

Справки по телефонам: 439 04 98, 430 96 39.

ИСТОЧНИК KP.RU