Нижегородское «Торпедо» разгромило череповецкую «Северсталь»

1 Февр. 2020 2020-02-01T19:36:14+03:00

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Заключительный игровой месяц регулярного чемпионата хоккеисты нижегородского «Торпедо» открыли поединком с череповецкой «Северсталью». И подопечные Дэвида Немировски сделали все, чтоб разгромить соперника, отчаянно борющегося за место в плей-офф. Встреча 1 февраля завершилась победой «торпедовцев» - 5:0.

Отличиться нижегородской команде удалось в самом начале поединка. Большинство реализовал Денис Баранцев. Игроки из «Северстали» пытались сравнять счет в первом игровом отрезке, однако ничего не вышло. И на перерыв противники ушли со счетом 1:0.

Второй период также оказался удачным для подопечных канадца. Поймав кураж, нижегородские спортсмены отправили в ворота соперника одну шайбу за другой. Сначала меткость продемонстрировал Андрей Белевич. Следом дубль оформил капитан «Торпедо» Михаил Варнаков.

- Рэтти и Шор 2 в 1 вышли, вратарь «Северстали» шайбу отбил, но Баранцева это не остановило! - сообщается в группе «Торпедо» в VK.

Четвертая шайба в воротах череповецких хоккеистов не заставила себя ждать. Нижегородцы разорвали защиту «Северстали». Тай Рэтти обыграл защитника, отдал на Дрю Шора, а тот - на Дамира Жафярова. И уж он не промахнулся 4:0.

Точку в поединке с череповецкими хоккеистами поставил Кирилл Ураков, отправив шайбу в ворота соперника в заключительном периоде.

ИСТОЧНИК KP.RU