2020-02-01T16:20:26+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде собираются снести шесть домов в районе улиц Пушкина и Тимирязева

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте городской администрации
Анастасия НАЗАРОВА
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Под снос хотят отдать один одноэтажный и пять двухэтажных домов.Под снос хотят отдать один одноэтажный и пять двухэтажных домов.
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Двухэтажные жилые дома планируется снести в границах улиц Пушкина и Тимирязева Советского района. Соответствующее постановление за подписью мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова опубликовано на официальном сайте городской администрации.

Согласно этому документу, речь идет о развитии застроенной территории по улице 2-я Оранжерейная (участок № 1). Площадь участка составляет 1,51 гектара.

В связи с предстоящей реновацией на указанной территории принято решение о сносе шести жилых домов на 2-й Оранжерейной улице. Большая часть построена из дерева, однако есть среди них и один каменный дом (у него один этаж). Так, под снос пойдут дома № 2, 2а, 2б, 4, 6 и 6а.

Напомним, что в 2018 году был сформирован перечень аварийных жилых домов, которые должны быть включены в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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