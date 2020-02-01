Нижегородцев призывают поучаствовать в конкурсе «Свадебный победный май»

1 Февр. 2020 2020-02-01T14:09:05+03:00

Работы принимаются до 1 июня 2020 года

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Главное управление ЗАГС Нижегородской области приглашает всех желающих принять участие в конкурсе «Свадебный победный май». Конкурс приурочен к реализации мероприятий Года Памяти и Славы в Нижегородской области, утвержденного Президентом России Владимиром Путиным.

С 1 февраля по 1 июня 2020 года все желающие принять участие в конкурсе могут представить на суд жюри любительские и профессиональные фотографии со свадебных церемоний, состоявшихся в мае. Год регистрации брака не имеет значения. Организационный комитет определит победителя конкурса «Свадебный победный май», а также победителей в номинациях «Май 1945» и «Май 2020».

Объявление и награждение победителей и участников конкурса состоится в рамках проведения марафона мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности.

Конкурсные работы можно направлять:

- в отделы ЗАГС Главного управления (сведения об отделах ЗАГС Нижегородской области размещены на официальном сайте Главного управления по адресу https://zags.government-nnov.ru/report);

- в Главное управление по адресу: 603950, г.Н.Новгород, ул. Кожевенная, д.1а, official@zags.kreml.nnov.ru, тел.: 433-06-45,433-07-45.

С условиями проведения конкурса и другими необходимыми материалами

можно ознакомиться на сайте главного управления ЗАГС Нижегородской области по адресу: https://zags.government-nnov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU