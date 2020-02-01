1 Февр. 2020 2020-02-01T12:02:08+03:00

Документы по упрощенной схеме можно подать до 1 марта 2020 года

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Нижегородские бизнесмены смогут получить статус «социального предприятия», заявили в региональном минпроме.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, понятие «социальное предпринимательство» появилось в федеральном законодательстве в прошлом году.

- Социальный бизнес сегодня - это особое, востребованное направление. Это проекты, которые предоставляют жителям общественно значимые услуги. Например, реабилитация людей с ограниченными возможностями или инновационные обучающие программы, помогающие детям раскрыть свой потенциал, - пояснил глава региона.

Так, в 2019 году на нижегородской земле открылось около 200 новых проектов, что позволило предложить примерно 1000 дополнительных социальных услуг населению.

Отмечается, что новый статус позволит социальным предпринимателям получать специальные меры поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»: гранты, льготное кредитование, реклама на билбордах и прочее. Причем до 1 марта 2020 года можно подать документы на получение такого статуса по упрощенной схеме. Они принимаются в Центре инноваций социальной сферы Нижегородской области или в окнах «Мой бизнес».

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

С подробной информацией и перечнем документов для вступления в Реестр социальных предприятий можно ознакомиться здесь. Справки по телефонам 435-15-24, 8-800-301-29-94.

ИСТОЧНИК KP.RU