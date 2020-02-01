Говядина и куриное мясо подешевели в Нижегородской области

1 Февр. 2020 2020-02-01T09:58:11+03:00

По данным Нижегородстата, также цены снизились на свинину, молоко и яблоки

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Стоимость некоторых продуктов питания снизилась в нижегородских магазинах за минувшую неделю. В частности, с 20 по 27 января в регионе подешевели говядина, мясо курицы и рис, передает министерство экономразвития и инвестиций Нижегородской области со ссылкой на Нижегородстат.

При этом цена на курятину упала на 2,5 процента (с 126,04 до 122,9 рубля за кило), цена на говядину - на 1,9 процента (с 358,5 до 351,6 рубля за кило), а цена на рис - на 1,8 процента (с 66,1 до 64,9 рубля за кило).

Вдобавок ко всему с 20 января 2020 года наблюдается снижение средней цены на свинину, яблоки и молоко.

Ранее сообщалось, что стоимость условного набора продуктов питания в среднем по региону на 6,5 процента меньше среднероссийского показателя.

В свою очередь губернатор Нижегородской области отмечал роль нижегородского управления антимонопольной службы в контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости были адекватными.

- Очевидно, что сезонным бывает не только снижение, но и рост. Очень прошу коллег продолжать держать руку на пульсе, - заявил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU