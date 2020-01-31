Глеб Никитин примет участие в открытии полуфинала конкурса «Лидеры России» в Нижнем Новгороде

31 Янв. 2020 2020-01-31T18:09:01+03:00

Мероприятие состоится 1 и 2 февраля на стадионе на Стрелке

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин примет участие в торжественном открытии регионального полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» для участников из Приволжского федерального округа. Мероприятие состоится на стадионе «Нижний Новгород» 1 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба областного правительства.

Конкурс «Лидеры России» проходит уже в третий раз, и его главная цель – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

- Нижегородцы активно проявляют себя в проекте – об этом свидетельствует количество финалистов и победителей прошлого года. Благодаря участию в проекте они стали настоящей частью команды, работающей на благо региона, и даже реализовали уже несколько важных проектов. Проведение полуфинала – большая честь для нас, - отметил Глеб Никитин.

На конкурс 2020 года поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. 41 965 из них – от Приволжского федерального округа. В полуфинал прошли 335 участников, показавших наилучшие результаты на этапе дистанционного тестирования.

Полуфинал будет проходить в течение двух дней. Участникам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться за выход в полуфинал.

ИСТОЧНИК KP.RU