2020-01-31T17:27:42+03:00
Общество

Минздрав опроверг информацию о госпитализации китайского хоккеиста в Нижнем Новгороде

По словам специалистов, ни один из игроков китайской команды не поступал в медицинские учреждения нашего региона
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

30 января 2020 года в социальных сетях появилась информация о том, что в одну из нижегородских больниц был экстренно доставлен хоккеист команды ВХЛ «Ценг Тоу» из Китая. Спортсмен якобы направлялся на игру в Рязань – ему резко стало плохо, и врачи доставили его в больницу приволжской столицы.

Однако в министерстве здравоохранения Нижегородской области эту информацию «Комсомольской правде» не подтвердили. По словам специалистов, ни один из игроков китайской команды не поступал в медицинские учреждения нашего региона.

Напомним, несколько часов назад в Нижегородской области был создан оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции. Решение было принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве. В штаб входят министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, МЧС и другие ведомства.

КСТАТИ

Два дня назад в Нижнем Новгороде приземлился самолет с туристами из Китая. Каждого пассажира сканировали тепловизорами. Большое внимание эксперты также уделяли визуальному осмотру – любое недомогание, вялость или сыпь может стать тревожным звоночком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глеб Никитин примет участие в открытии полуфинала конкурса «Лидеры России» в Нижнем Новгороде
Минздрав опроверг информацию о госпитализации китайского хоккеиста в Нижнем Новгороде
14-летний школьник утонул в реке на Бору
На территории Нижегородского кремля появилось граффити, посвященное 75-летию победы в ВОВ
11 всероссийских акций пройдут в Нижегородской области в рамках Года памяти и славы
«Лыжню России-2020» в Нижнем Новгороде отметили из-за погодных условий
По факту ДТП с выпавшим из автобуса пассажиром в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело
Правоохранители задержали арзамасских чиновников за мошенничество с квартирами для детей-сирот
Нижегородская область увеличила товарооборот со странами постсоветского пространства
Михаил Шаров отстранен от должности главы Канавинского района из-за уголовного дела
«Поезда здоровья» посетят более 50 населенных пунктов Нижегородской области в феврале
Улицу Обухова закроют для движения до 10 марта
Семь сельскохозяйственных кооперативов открылись в Нижегородской области в прошлом году
Глеб Никитин провел рабочую встречу с министром экономического развития России
Оперативный штаб по противодействию коронавируса создан в Нижегородской области
Глеб Никитин поручил разработать закон, запрещающий высаживать детей из автобусов и маршруток
В Нижегородской области создается Региональный совет