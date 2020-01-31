Минздрав опроверг информацию о госпитализации китайского хоккеиста в Нижнем Новгороде

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:27:42+03:00

По словам специалистов, ни один из игроков китайской команды не поступал в медицинские учреждения нашего региона

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30 января 2020 года в социальных сетях появилась информация о том, что в одну из нижегородских больниц был экстренно доставлен хоккеист команды ВХЛ «Ценг Тоу» из Китая. Спортсмен якобы направлялся на игру в Рязань – ему резко стало плохо, и врачи доставили его в больницу приволжской столицы.

Однако в министерстве здравоохранения Нижегородской области эту информацию «Комсомольской правде» не подтвердили. По словам специалистов, ни один из игроков китайской команды не поступал в медицинские учреждения нашего региона.

Напомним, несколько часов назад в Нижегородской области был создан оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции. Решение было принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве. В штаб входят министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, МЧС и другие ведомства.

КСТАТИ

Два дня назад в Нижнем Новгороде приземлился самолет с туристами из Китая. Каждого пассажира сканировали тепловизорами. Большое внимание эксперты также уделяли визуальному осмотру – любое недомогание, вялость или сыпь может стать тревожным звоночком.

ИСТОЧНИК KP.RU