2020-01-31T17:17:25+03:00
Происшествия

14-летний школьник утонул в реке на Бору

Тело ребенка достали спасатели МЧС
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ГУ МЧС по Нижегородской областиФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Тело 14-летнего подростка достали из реки спасатели МЧС в пятницу, 31 января. Информация о том, что мальчик пропал, поступила в единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Бор несколько часов назад.

Оказалось, что школьник ушел из дома гулять около реки Линда в село Кантаурово, но обратно не вернулся. Экстренные службы, прибывшие на место трагедии, исследовали водоем и извлекли тело. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, от них к реке выезжали четыре спасателя и две машины.

Ведомство напоминает, что в связи с аномально теплой погодой лед на водоемах сейчас непрочный, а в некоторых местах отсутствует совсем.

- Помните, что безопасным является лед толщиной не менее 10 см при условии, что морозная погода сохраняется как минимум в течение недели круглосуточно! – подчеркнули в МЧС.

Родителям рекомендовано провести беседы с детьми и объяснить им, что выходить на лед опасно для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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