2020-02-03T16:36:36+03:00
Общество

На территории Нижегородского кремля появилось граффити, посвященное 75-летию победы в ВОВ

В рамках проекта «Образ Победы» на трансформаторных подстанциях будут созданы портреты ветеранов
Валерия ГРОМОВА
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Фото: пресс-служба регионального правительстваФото: пресс-служба регионального правительства
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31 января на территории кремля в Нижнем Новгороде состоялось открытие граффити, посвященного грядущему 75-летию победы в Великой отечественной войне. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на мероприятии присутствовали министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина и участник ВОВ, почетный ветеран Евгений Иванович Макаров.

Рисунок находится на трансформаторной подстанции у экспозиции военной техники. Его авторами стали художники Василий Куклев и Дмитрий Дренин. В правительстве отметили, что к маю в Нижегородской области появятся 75 портретов ветеранов. Первое уже размещено в Сормове и посвящено Леониду Степановичу Жукову. Свой портрет ветеран видит из окна квартиры.

КОМПЕТЕНТНО

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин:

- Скоро исполнится 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны, но ощущение от того, насколько это была Великая Победа, насколько это были великие события не меркнет и обязательно сохранится у подрастающего поколения. Многие из волонтеров говорят, что во время подготовки к акции они пересмотрели фильмы, перечитали книги о войне. Благодаря этому проекту молодые нижегородцы получают возможность по-новому прикоснуться к теме патриотизма, почувствовать благодарность тем, кому они обязаны своей жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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