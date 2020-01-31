На территории Нижегородского кремля появилось граффити, посвященное 75-летию победы в ВОВ

31 Янв. 2020 2020-02-03T16:36:36+03:00

Изменить размер текста: A A

31 января на территории кремля в Нижнем Новгороде состоялось открытие граффити, посвященного грядущему 75-летию победы в Великой отечественной войне. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на мероприятии присутствовали министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина и участник ВОВ, почетный ветеран Евгений Иванович Макаров.

Рисунок находится на трансформаторной подстанции у экспозиции военной техники. Его авторами стали художники Василий Куклев и Дмитрий Дренин. В правительстве отметили, что к маю в Нижегородской области появятся 75 портретов ветеранов. Первое уже размещено в Сормове и посвящено Леониду Степановичу Жукову. Свой портрет ветеран видит из окна квартиры.

КОМПЕТЕНТНО

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин:

- Скоро исполнится 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны, но ощущение от того, насколько это была Великая Победа, насколько это были великие события не меркнет и обязательно сохранится у подрастающего поколения. Многие из волонтеров говорят, что во время подготовки к акции они пересмотрели фильмы, перечитали книги о войне. Благодаря этому проекту молодые нижегородцы получают возможность по-новому прикоснуться к теме патриотизма, почувствовать благодарность тем, кому они обязаны своей жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU