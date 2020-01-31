2020-01-31T16:03:45+03:00
Общество

11 всероссийских акций пройдут в Нижегородской области в рамках Года памяти и славы

В кремле состоялось заседание региональной дирекции
Валерия ГРОМОВА
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В пятницу, 31 января 2020 года, в кремле в Нижнем Новгороде состоялось заседание региональной дирекции Года памяти и славы. Как сообщили в пресс-службе правительства, мероприятие было посвящено участию в федеральных акциях в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

В состав дирекции вошли представители структурных подразделений правительства Нижегородской области, региональных отделений ОНФ, всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», военно-исторического общества, а также общественной организации ветеранов комсомола. Возглавил ее замгубернатора Нижегородской области Александр Югов.

Согласно информации, в рамках Года памяти и славы наш регион примет участие в 11 всероссийских акциях. Болельщики «Торпедо» споют песни военных лет, а затем к акции присоединится и стадион.

- Естественно, будут акции, связанные с увековечиванием памяти героев. Сады памяти будут посажены в районах Нижегородской области. Планируем также организовать показы под открытым небом фильмов о войне. Главная наша задача – рассказать нижегородцам о тех моментах истории, которые ни в коем случае нельзя забывать, - подчеркнул Югов.

Первая акция уже прошла – это был «Блокадный хлеб», символом которого стал кусочек хлеба весом в 125 граммов. Такой паек получали жители Ленинграда в самые тяжелые времена блокады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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