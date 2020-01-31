2020-01-31T15:35:26+03:00
Общество

«Лыжню России-2020» в Нижнем Новгороде отметили из-за погодных условий

Теперь гонка состоится 15 февраля
Валерия ГРОМОВА
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Массовая гонка «Лыжня России-2020», которая должна была пройти в Нижнем Новгороде 8 февраля, отменена из-за погодных условий. Как сообщили организаторы, причиной стала аномально теплая и практически бесснежная зима.

Теперь гонка состоится 15 февраля. Планируется, что в ней примут участие около 15 тысяч человек. Впервые в этом году будет организован забег школьников младших классов.

Также в программе соревнований: массовый старт на 5 и 10 км, забег почетных гостей, семейный забег для родителей с детьми (команда от трех человек), брендированный забег (нижегородские предприятия), забег младших школьников (2-4 классы). Кроме того, всех гостей и участников фестиваля ждет масштабная развлекательная программа: выступление артистов, анимация для детей, конкурсы с подарками, полевая кухня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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