31 Янв. 2020 2020-01-31T13:43:44+03:00

С большинством из них экспорт составляет более 90% от всего товарооборота

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По итогам 11 месяцев прошлого года Нижегородская область увеличила товарооборот со странами постсоветского пространства. Как заявил губернатор Глеб Никитин, с большинством из них доля экспорта местной продукции составляет 90%.

- В частности, с Узбекистаном общий объем торговых операций возрос на 49% и достиг 102 млн долларов. Рост произошел в первую очередь за счет увеличения несырьевого неэнергетического экспорта на 45% до уровня 91 млн долларов. Основу поставок в эту страну составил автотранспорт, - цитирует Глеба Никитина пресс-служба регионального правительства.

А товарооборот с Южной Осетией вырос в шесть раз, в основном за счет экспорта автомобилей. Глеб Никитин добавил, что товарооборот с Казахстаном увеличился на 9%, с Азербайджаом – на 13%, а с Арменией – на 16%. Экспорт в эти страны вырос более чем на 10%.

Напомним, в прошлом году по решению Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с четыре миллиардов долларов в 2018 году до не менее чем 5,2 миллиарда долларов в 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU