Михаил Шаров отстранен от должности главы Канавинского района из-за уголовного дела

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:17:40+03:00

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Михаила Шарова отстранили от должности главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода из-за уголовного дела. Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе городской администрации, исполняющего обязанности уже назначили. Им стал первый заместитель Шарова – Александр Кулагин.

Напомним, 28 января Михаила Шарова задержали сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Нижегородской области. Вместе с ним взяли и одного из заместителей – Эдуарда Цветкова. В тот же день Шарова арестовали, а Цветкова отправили под домашний арест – свою вину он признал.

Их подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч рублей за незаконные бездействия в пользу жителя Нижнего Новгорода. По версии следствия, главе администрации заплатил один из предпринимателей, торгующих на территории Канавинского района, по всей видимости, с нарушениями.

ИСТОЧНИК KP.RU